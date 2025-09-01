Drake se retrouve sous les projecteurs après qu’une femme ait violemment vandalisé sa boutique

C’est une scène tout droit sortie d’un film qui s’est déroulée en plein New York cette semaine. Le magasin October's Very Own (OVO), l’empire du rappeur Drake, a été vandalisé au marteau, et la scène a été captée sur vidéo.

Une attaque en plein jour

Les images, partagées par TMZ, montrent une femme en train de fracasser la vitrine du magasin, situé au cœur de la Grosse Pomme depuis 2016.

D’après la police, la femme aurait même tenté de mettre le feu au bâtiment.

Dans la vidéo que vous retrouvez ci-dessous, on la voit à l’intérieur du magasin en train de vandaliser l’endroit.

Malgré la violence de la scène, lors de sa sortie de la boutique, la femme semblait complètement indifférente.

Plusieurs passants ne l’auraient d’ailleurs même pas remarquée malgré le tapage.