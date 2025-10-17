Ému, Xavier d’OD Chypre revient sur la scène de l’aéroport

Une aventure difficile sur la confiance

C’était inévitable que le jeune homme de Laval se sente exclu par les filles. N’ayant pas été l’intérêt d’aucune candidate, durant son passage à Chypre, il avance que ç’a été un dur coup: «C'est sûr que ç’a joué sur ma confiance en moi. Quand je me suis inscrit, j'avais quand même extrêmement confiance en moi», explique-t-il. Il ajoute: «Puis, chaque rejet, chaque fois qu'il y avait des embûches, ma confiance descendait. Puis vers la fin, j'en avais juste plus.»

Bien qu’il mentionne être en paix avec son aventure, les semaines n’ont pas été évidentes.