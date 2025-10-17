Ému, Xavier d’OD Chypre revient sur la scène de l’aéroport

Début du contenu principal.
Xavier ne peut pas nier que son aventure dans les maisons d'Occupation Double Chypre fut pénible. En entrevue, il nous confie ce qu'il a réellement senti lors de son passage à cette téléréalité. Voici ce qu'il avait dire.
C’est difficile pour un cœur de mère de savoir que son enfant a du chagrin. Imaginez de voir le tout à la télé. Durant notre entretien, Xavier raconte ses retrouvailles avec sa maman: «Ç’a été la première personne que j’ai appelée. Elle est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait un bouquet de fleurs et elle avait les larmes aux yeux.» Il avoue que le visionnement des épisodes a été éprouvant pour cette dernière. Voyez l’extrait ci-dessous.
Rappelons que le candidat avait été rejeté par Julie-Pier au moment de partir en voyage. D’ailleurs, lorsqu’il a regardé la scène, à sa sortie des maisons, l’émotion est revenue. Néanmoins, il mentionne que la production d’Occupation Double était bien présente durant son parcours pour l’épauler.
C’était inévitable que le jeune homme de Laval se sente exclu par les filles. N’ayant pas été l’intérêt d’aucune candidate, durant son passage à Chypre, il avance que ç’a été un dur coup: «C'est sûr que ç’a joué sur ma confiance en moi. Quand je me suis inscrit, j'avais quand même extrêmement confiance en moi», explique-t-il. Il ajoute: «Puis, chaque rejet, chaque fois qu'il y avait des embûches, ma confiance descendait. Puis vers la fin, j'en avais juste plus.»
Bien qu’il mentionne être en paix avec son aventure, les semaines n’ont pas été évidentes.
Le joueur de poker professionnel peut dire «un grand merci» au public pour leurs nombreux messages. Cette dose d’amour a su aider le candidat à retrouver son assurance: « En revenant et en voyant tous les messages positifs, ça m'a redonné du jus,» lance-t-il encore étonné par l’explosion de ses réseaux sociaux. Il raconte qu’il ne s’attendait pas du tout à recevoir autant d’attention.
En outre, il craignait même que les téléspectateurs prennent sa situation à la blague: «Chaque fois que je regardais les messages, c’étaient juste des mots d'amour, juste positif.», exprime-t-il le cœur rempli de gratitude.
Il rassure les admirateurs de l'émission que malgré le chemin difficile, il referait l’expérience.
