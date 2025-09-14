Xavier Dolan revient avec une série-choc loin de son univers habituel

Début du contenu principal.
Trois ans après La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Xavier Dolan surprend encore une fois ses fans!
Le cinéaste québécois, qui avait annoncé en 2023 vouloir mettre fin à sa carrière, planche actuellement sur une nouvelle série intitulée Rage, selon ce que rapportent les médias américains Deadline et Variety.
Rage transportera les spectateurs dans le Paris des années 1980, alors marqué par la montée du mouvement skinhead. La série s’intéressera aux « chasseurs de skins », des groupes militants qui se sont organisés pour combattre les crimes racistes, parfois en utilisant les mêmes méthodes violentes que leurs adversaires.
Un sujet historique fort et percutant, qui détonne avec l’univers habituel du réalisateur, mais qui colle parfaitement à son intérêt pour les récits intenses et engagés.
Cette annonce survient alors que Dolan semblait s’être éloigné du milieu. Après avoir marqué le cinéma international avec des films comme Mommy (Prix du Jury à Cannes en 2014) et Juste la fin du monde (Grand Prix à Cannes en 2016), il n’avait plus réalisé de film depuis Matthias et Maxime en 2019.
Il avait toutefois fait un retour remarqué à la télévision avec La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, diffusée en 2022, confirmant sa capacité à briller aussi dans le format sériel.
On se souviendra qu’en 2024, Dolan avait confié dans un balado québécois qu’il travaillait aussi sur un projet de film d’horreur se déroulant en 1880 en France:
« C’est un film de genre, plus précisément un film d’horreur, qui se passe en 1880, en France. Ça ne peut pas être plus éloigné de moi, mais pourtant, en le relisant, je réalise que c’est un film sur la peur de l’échec, la peur d’être rejeté, la difficulté de créer. »
Pour l’instant, Rage n’en est qu’au stade de développement. Le projet sera présenté au MIA Market de Rome, un événement dédié aux séries, films et documentaires qui se tiendra du 6 au 10 octobre. Produit par Madelon Production et scénarisé par Anaïs Topla, Mathieu Gouny et Marc Herpoux, le projet suscite déjà beaucoup d’attentes!
Une chose est sûre: Xavier Dolan continue d’étonner et de s’aventurer là où on ne l’attend pas!
Vous aimerez aussi :