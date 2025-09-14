Xavier Dolan revient avec une série-choc loin de son univers habituel

On se souviendra qu’en 2024, Dolan avait confié dans un balado québécois qu’il travaillait aussi sur un projet de film d’horreur se déroulant en 1880 en France:

« C’est un film de genre, plus précisément un film d’horreur, qui se passe en 1880, en France. Ça ne peut pas être plus éloigné de moi, mais pourtant, en le relisant, je réalise que c’est un film sur la peur de l’échec, la peur d’être rejeté, la difficulté de créer. »

Pour l’instant, Rage n’en est qu’au stade de développement. Le projet sera présenté au MIA Market de Rome, un événement dédié aux séries, films et documentaires qui se tiendra du 6 au 10 octobre. Produit par Madelon Production et scénarisé par Anaïs Topla, Mathieu Gouny et Marc Herpoux, le projet suscite déjà beaucoup d’attentes!

Une chose est sûre: Xavier Dolan continue d’étonner et de s’aventurer là où on ne l’attend pas!

