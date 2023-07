Xavier Dolan dit adieu au cinéma: «L’art est inutile»

«Je suis fatigué. Je ne vois pas la nécessité de continuer. Je ne comprends pas à quoi ça sert d’insister pour raconter des histoires quand tout s’effondre autour de soi. L’art est inutile et se consacrer au cinéma est une perte de temps. Je réfléchis à ce en quoi consiste mon travail et je me vois écrire, filmer, monter, être en postproduction… Et puis parcourir le monde en parlant de ce que j’ai tourné, monté et postproduit. On fait comme si on avait tout le temps du monde, mais s’il y a bien une chose qu’on n’a pas, c’est du temps.»

Xavier Dolan avait déjà évoqué l'idée de cesser de faire du cinéma, entre autres lors de son entrevue à Tout le monde en parle l'automne dernier.

À l'âge de 34 ans, le célèbre Québécois a maintenant envie de se poser et de passer du temps avec ses proches tout en «regardant le monde brûler», a-t-il conclu au El Mundo.