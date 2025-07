Survivor Québec: Myriam et William sont maintenant unis par un tatouage commun!

On les adore! On souhaite un merveilleux été au policier et à la thérapeute entre le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Où revoir Survivor Québec?

Si vous avez envie de revoir tous les épisodes de la saison 3 de Survivor Québec, sachez qu'il est possible de le faire sur Crave.

De plus, on peut présentement voir les 67 épisodes gratuitement sur Noovo.ca!