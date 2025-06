Dans ses vidéos, elle a ajouté que tous les membres de Survivor sont encore dans sa vie actuellement, elle a développé une belle connexion avec Will:

«On s'est accompagné à travers ce qu'on avait à vivre de plus difficile après l'aventure. Aujourd'hui, ce qui était important pour moi d'adresser c'est que ça se peut que vous nous voyiez souvent ensemble. [...] Ce n'est pas facile pour nous de revenir d'une aventure aussi humaine et prendre conscience de plein de choses.»

Myriam a aussi confirmé que William et elle étaient séparés de leur conjoint/conjointe respectif et elle mentionne qu'ils ont «énormément de respect pour les personnes et les histoires qu'on avait avant.»