William Cloutier fond en larmes en entrevue

Après avoir rencontré sa jeune admiratrice, William Cloutier explique qu'il a réalisé qu'il ne pourrait reprendre l'examen manqué ce jour-là.

Puis, il a appris que la fillette était décédée.

On comprend le chanteur d'avoir été chamboulé et de l'être encore, 13 ans plus tard, lorsqu'il raconte cette histoire.

