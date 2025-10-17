Marie-Ève Janvier: «je vous annonce que je me retire de la radio»

Début du contenu principal.
Marie-Ève Janvier a annoncé prendre une pause de la radio et des réseaux sociaux, expliquant avec transparence les raisons derrière cette grande annonce.
C’est sur les réseaux sociaux que l’animatrice et chanteuse qu’on adore a raconté avoir besoin de se recentrer.
«Aujourd’hui, je sens que j’ai besoin de m’arrêter parce que cette énergie-là, qui me porte et me pousse d’un défi à l’autre commence à manquer. Bien sûr qu’il y a eu des signes avant aujourd’hui, mais je n’avais pas envie de les écouter, je les repoussais de la main, absorbée dans le feu roulant…
Mais nous y voilà. Je dois prendre une pause pour me recentrer et retrouver cette énergie vitale qui me pousse à saisir la vie avec passion.»
Elle a poursuivi en expliquant qu'un choix déchirant s'était présenté à elle, mais qu'elle devait se choisir.
«Je vous annonce donc que je me retire pour une période indéterminée de la radio et des réseaux sociaux, pour me donner le temps et l’espace de me retrouver pleinement, de recharger ma batterie.»
Elle a ensuite ajouté qu'en temps et lieu, elle retrouverait ses fans.
Lisez son message complet en cliquant sur la petite flèche à droite de l’image ci-dessous.
Il faut dire que Marie-Ève Janvier jonglait avec plusieurs projets professionnels depuis déjà plusieurs mois. Ce n’est pas inconnu au fait que le public l’aime tellement!
Mais parfois, la vie nous envoie des signaux et on ne peut qu’applaudir le choix de l’animatrice de les écouter.
On lui souhaite de prendre du temps pour elle, le temps dont elle aura besoin.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans et collègues du showbiz ont tenu à lui offrir de la douceur, lui souhaitant bon courage et de prendre soin d’elle.