Marie-Ève Janvier: «je vous annonce que je me retire de la radio»

«Aujourd’hui, je sens que j’ai besoin de m’arrêter parce que cette énergie-là, qui me porte et me pousse d’un défi à l’autre commence à manquer. Bien sûr qu’il y a eu des signes avant aujourd’hui, mais je n’avais pas envie de les écouter, je les repoussais de la main, absorbée dans le feu roulant…

Mais nous y voilà. Je dois prendre une pause pour me recentrer et retrouver cette énergie vitale qui me pousse à saisir la vie avec passion.»

Un aurevoir à la radio

Elle a poursuivi en expliquant qu'un choix déchirant s'était présenté à elle, mais qu'elle devait se choisir.

«Je vous annonce donc que je me retire pour une période indéterminée de la radio et des réseaux sociaux, pour me donner le temps et l’espace de me retrouver pleinement, de recharger ma batterie.»

Elle a ensuite ajouté qu'en temps et lieu, elle retrouverait ses fans.

