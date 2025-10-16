Voici ce que devient Pierre Verville

Pour une dernière fois, Pierre Verville montera sur scène dans un spectacle intime, où il mêlera histoires vraies et fiction avec l’humour qu’on lui connaît.

Évidemment, on pourra le redécouvrir à travers ses imitations cultes, dont celles de François Legault, Michel Tremblay, Luc Plamondon et Robert Charlebois.

Le spectacle partira en rodage dans les prochaines semaines et débutera officiellement au Théâtre du Marais à Val-Morin le 4 juillet, avant de s’arrêter à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 26 et 27 novembre 2026.