Voici ce que devient Pierre Verville

Pierre Verville a annoncé son grand retour sur scène!
L’acteur, humoriste et imitateur présentera son tout nouveau spectacle solo à l’été 2026, un projet d’envergure qu’il prépare avec passion.
Pour une dernière fois, Pierre Verville montera sur scène dans un spectacle intime, où il mêlera histoires vraies et fiction avec l’humour qu’on lui connaît.
Évidemment, on pourra le redécouvrir à travers ses imitations cultes, dont celles de François Legault, Michel Tremblay, Luc Plamondon et Robert Charlebois.
Le spectacle partira en rodage dans les prochaines semaines et débutera officiellement au Théâtre du Marais à Val-Morin le 4 juillet, avant de s’arrêter à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 26 et 27 novembre 2026.
Celui qui nous a émus avec son rôle de Jean-Guy dans la série Les Lavigueurs a marqué le Québec grâce à sa voix unique, qu’il a prêtée à de nombreux personnages dans Et Dieu créa… Laflaque.
Il a également été l’une des voix de l’émission À la semaine prochaine, qui a tiré sa révérence au printemps dernier après 17 saisons sur les ondes de Radio-Canada.
Pour connaître toutes les dates du spectacle d’adieux à la scène de Pierre Verville, Pour une dernière voix,, rendez-vous ici!
