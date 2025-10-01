Voici ce que devient Georges St-Pierre

Georges St-Pierre, le champion du monde des arts martiaux mixtes (MMA), a enchaîné quelques projets comme acteur depuis qu’il a annoncé sa retraite.

L’ancien combattant québécois fait d’ailleurs partie d’un tout nouveau projet de Crave dont la diffusion est prévue pour 2026.

Il donnera la réplique à Sarah-Maude Beauchesne dans la nouvelle série I KILL THE BEAR créée et écrite par Jared Keeso. Le tournage de la série a commencé aujourd’hui dans la ville de Sudbury en Ontario.