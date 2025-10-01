Voici ce que devient Georges St-Pierre

Début du contenu principal.
Georges St-Pierre, le champion du monde des arts martiaux mixtes (MMA), a enchaîné quelques projets comme acteur depuis qu’il a annoncé sa retraite.
L’ancien combattant québécois fait d’ailleurs partie d’un tout nouveau projet de Crave dont la diffusion est prévue pour 2026.
Il donnera la réplique à Sarah-Maude Beauchesne dans la nouvelle série I KILL THE BEAR créée et écrite par Jared Keeso. Le tournage de la série a commencé aujourd’hui dans la ville de Sudbury en Ontario.
Jared Keeso, Chad Kroeger (chanteur principal du groupe Nickelback), Adrian Holmes, Jonathan Torrens, Frederick Roy, Dylan Playfair, Eliana Jones, Megha Sandhu et Kristin Kreuk font aussi partie de la distribution de la série qui sera composée de 6 épisodes en français et en anglais.
I KILL THE BEAR va raconter l’histoire d’une famille de dompteurs d’ours pour le cinéma qui va décider de cesser leur métier et de réaliser un tout dernier film. On pourra en savoir plus sur les raisons qui les poussent à arrêter d’être dompteurs d’ours.
On a bien hâte de voir Georges et Sarah-Maude dans cette nouvelle série. Cette dernière a vraiment été impressionnante dans la série Bellefleur dont les deux saisons sont disponibles sur Crave. La troisième saison sera bientôt tournée également.
Depuis qu’il a pris sa retraite du monde des arts martiaux, Georges St-Pierre est aussi devenu entraîneur. Il a notamment proposé à Elon Musk de l’entraîner pour un combat contre Mark Zuckerberg. Tous les détails sont disponibles dans notre article.
Recommandé pour vous:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse