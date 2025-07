Voici ce que devient Roxane Gaudette-Loiseau de Yamaska

Indéfendable, saison 4: voici un résumé des premières intrigues à venir

Dans un communiqué émis par TVA aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir le résumé officiel de la saison 4.

Voici ce que nous réserve la suite d'Indéfendable:

À peine Dylan Blondin (Patrice Godin) est-il percuté par la voiture de Léo MacDonald (Sébastien Delorme) qu’une enquête s’amorce. Que s’est-il réellement passé ce soir-là ? Et surtout, Léo pourra-t-il fuir le vertige de la culpabilité qui le rattrape ? Un homme est mort. En faisant disparaître l’arme de Blondin, le sergent-détective corrompu Alec Diaz (Thomas Vallières) brouille les pistes et compromet la possible théorie de légitime défense de Léo. Ce drame marque le début d’une épreuve intérieure vertigineuse pour Léo, qui devra affronter à son tour le système judiciaire. Au cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin, la tension est à son comble. L’équilibre vacille, les failles se creusent. Me Lapointe (Michel Laperrière), sous pression depuis des semaines, montre des signes d’effritement. Kim (Julie Trépanier), quant à elle, refuse de céder. Elle tient le cap, soutenant ses collègues au cœur de la tempête, épaulée par ses acolytes Claude et Max qui ne comptent pas abandonner le navire en pleine tempête. Assermentée au cœur de l’orage, Mélodie (Naïla Louidort) se lance dans sa première cause criminelle... avant de prendre une direction inattendue. Un choix audacieux qui ne passe pas inaperçu. De nouvelles affaires émergent, plus complexes, plus périlleuses. La vérité devient insaisissable, chaque dossier un véritable champ de mines.

À voir dès le 8 septembre à TVA.