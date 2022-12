Big Brother Célébrités: attendez de voir ce premier fabuleux look de Marie-Mai!

Big Brother Célébrités, le Fantastique réveillon : un épisode haut en couleur

Marie-Mai accueillera sur le plateau de Big Brother Célébrités la fabuleuse Véronique Cloutier et 6 de ses collaborateurs de Véronique et les Fantastiques! Pier-Luc Funk, Bianca Gervais, Pierre Hébert, Marie-Lyne Joncas, Félix-Antoine Tremblay et Antoine Vézina s'affronteront dans une série d'épreuves classiques de Big Brother Célébrités.

Au terme des différentes épreuves, le Fantastique qui ressortira gagnant de cette compétition d’une journée recevra un prix en argent de 5 000 $ qu’il remettra à la fondation de son choix.