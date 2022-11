Sonia Benezra, Véronique Cloutier et Anne-Marie Losique réunies pour cette incroyable série

Marisol Aubé, Babu, Sonia Benezra, Geneviève Borne, Nabi-Alexandre Chartier, Réjean Claveau (Rej Laplanche), Véronique Cloutier, Marc Coiteux, Virginie Coossa, Isabelle Desjardins, Mike Gauthier, Stephane Gonzalez, Louis-José Houde, Anne-Marie Losique, Rebecca Makonnen, Patrick Marsolais, Marie Plourde, Valérie Roberts, Paul Sarrasin, Chéli Sauvé-Castonguay, Denis Talbot et Anne-Marie Withenshaw partageront des anecdotes et des histoires sur leur passage à la chaîne et comment il a façonné significativement leur carrière.

En tant que témoins de cette époque, les enfants de MusiquePlus se retrouvent partout dans notre paysage médiatique, et font partie de plusieurs générations de mélomanes marquées par les succès de la chaîne.

Ces conversations inspirantes risquent de faire plaisir aux nostalgiques de cette belle époque!