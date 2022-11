Voyez pourquoi Julie Snyder s'est retrouvée sur les genoux d'Anne-Marie Losique!

On adore!

Et elles ont totalement raison : c'est vrai que les choses ont bien changé depuis ce temps, et c'est pour le mieux!

Rappelons que les filles de MusiquePlus étaient sur le plateau de Julie Snyder hier soir pour parler du nouveau projet de Tatiana Polevoy, Les années MusiquePlus.

Sonia Benezra, Véronique Cloutier, Mike Gauthier, Anne-Marie Losique, Valérie Roberts et Anne-Marie Withenshaw seront entre autres réunis dans cette nouvelle émission.

Cette nouvelle websérie retracera sous forme d’entretiens le parcours des VJ et des animateurs à la barre de la chaine musicale qui a transformé le milieu télévisuel au Québec.

