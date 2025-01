Vie$ de rêve: visitez le majestueux resort de Sonia Zarbatany

Rappelons que la coach de vie nous ouvre son quotidien dans l’émission Vie$ de rêve, disponible en rafale sur Crave.

Dans la série, on suit six femmes riches et extraverties qui n’ont pas de problèmes d’argent. Vêtements et voitures de luxe, voyages à profusion et dépenses faramineuses: cette téléréalité nous en fait voir de toutes les couleurs!

