José Gaudet nous fait voyager au Caire avec une vidéo de son voyage en Égypte

Celui qu’on connait comme quelqu’un de très en contrôle a avoué que ce voyage l’avait émotionnellement ébranlé. Il a écrit:

«À la fois épuisé et émerveillé. Autant d’histoire et de beauté mélangées avec richesse et pauvreté. J’en suis encore émotionnellement ébranlé. Pas assez d’yeux pour tout voir et malheureusement juste une bouche pour tout goûter.»

Nous souhaitant à tous d’un jour pouvoir visiter ce pays qui a écrit l’histoire, il a poursuivi en affirmant:

«Je reviens avec le cœur rempli ( et la bedaine aussi 🤦🏻🤣) d’avoir pu voir et même toucher au début de la civilisation humaine. Je reste encore avec plein de questions, mais j’ai aussi beaucoup appris. Mes coups de cœur, les pyramides, la croisière sur le Nil et la vallée des rois.



Je vous souhaite un jour d’y aller, mais en attendant, voici quelques images pour vous faire patienter.»

Cliquez sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo ci-dessous pour voir les images.