Véronique Cloutier était très bien accompagnée à Zénith

Ensemble à la radio aussi!

Véronique Cloutier et Louis Morissette ont passé une bonne partie de la journée ensemble puisque le producteur et animateur était aussi en visite dans les studios de Rouge lors du retour.

Il faisait partie de la gang de Véronique et les Fantastiques pour un suavé jeudi comme on les aime avec Ève Côté et Marie-Soleil Michon.

Ça a notamment été l’occasion pour l’équipe d’écouter le nouveau jingle Différent comme toi de la Fondation Véro&Louis qui a suscité un moment de folie incluant une parodie de Ben Gagnon et un gag lié à Zénith!

L’extrait est aussi dans la vidéo en top d’article.

Une bataille de Z à Zénith

Jeudi à Zénith, Jules, Redgee, Audrey-Louise et Rose Adam de la génération Z s'affrontaient pour mériter leur place en finale! On a eu droit à une soirée grandiose, comme d’habitude, et c’est finalement Audrey-Louise Beauséjour qui a remporté les honneurs!