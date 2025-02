Véronique Cloutier se fait pièger et c'est hilarant!

«'Je me suis faite pogner … comme une es*i de conne' était la fin de la phrase 🫣😂», commente Véro sous la vidéo.

Elle est tellement drôle! On adore sa détermination à relever ce défi de danse et le fait qu'elle se donne vraiment longtemps avant de réaliser qu'il n'y a plus personne derrière elle.

Gageons que Véronique Cloutier vérifiera sur le Web, la prochaine fois, avant d'accepter de faire un autre «défi viral» avec sa gang!