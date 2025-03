Qui est Audrey-Louise Beauséjour de Zénith

En plus de chanter ses propres chansons et d'envoûter le public à la télévision, elle a longtemps joué dans des comédies musicales. Nous avons pu la voir dans La Mélodie du bonheur, La Reine des Neiges le Musical, Fame, qui lui a d’ailleurs valu la bourse Juste pour rire, et même dans Sweeney Todd à New York!

Au niveau personnel, elle est maman d'une petite puce et partage sa vie avec Mathieu depuis plus d'un an.

On lui souhaite la meilleure des chances à Zénith!