Véronique Cloutier: La numérologie lui prédit une très bonne année

Véronique Cloutier devrait avoir une bonne année si on en croit l'astrologie et la numérologie.

En effet, hier on apprenait que Véronique Cloutier allait animer pour une 10e année le gala des Prix Gémeaux et c'est en ondes, avec les Fantastiques Marie-Soleil Michon, Christophe Dupéré et Virginie Fortin, que nous avons pu en apprendre un peu plus sur ce que les astres et les chiffres lui prédisent.