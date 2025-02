Après Zénith, Rita Baga avait un message pour ses fans

Rita Baga avait un message pour ses fans suite à son passage à l'émission Zénith et on l'aime encore plus!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Hier soir avait lieu le dernier tour des premières performances des participants et après les numéros haut en couleurs de Jules qui représente la génération Z, Rita Baga, la génération Y, Claudine Desrochers, les X et Paul Daraîche, les boomers, c'est l'époustouflante Rita Baga qui a remporté le vote du public. La drag queen a choisi d'interpréter la chanson Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst et sa voix nous a totalement transporté.