Zénith: Rita Baga remporte la finale de la génération Y

Cependant, c'est la drag queen qui a bénéficié des cinq points supplémentaires du public avec la chanson Kid d'Eddy de Pretto qui porte sur la masculinité toxique et les stéréotypes de genre. La mise en scène de ce numéro était bouleversante et a même poussé Renée Wilkin a verser quelques larmes.

On pouvait y voir une Rita Baga tranquillement se transformer en Jean-François sur les paroles «tu seras viril mon kid» en enlevant sa perruque et en revêtant un habit brun. Habit qui, à la toute fin, a habilement servi de bustier à épaulettes pour nous laisser sur un message positif et plein d'espoir comme quoi il ne faut pas succomber à la pression d'une société et rester soi-même.

On a adoré la performance de l'artiste et on a très hâte à la finale de Zénith où l'on verra les quatre générations s'affronter.

