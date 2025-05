Véronique Cloutier s’est envolée pour la Floride, et elle est très bien accompagnée

Je rappelle qu’en février, Véronique Cloutier offrait des séjours à Walt Disney World Resort à ses auditeurs.

Et en plus du voyage de 5 nuits, 6 jours que 8 personnes remportaient, une séance photo du Magazine Véro était prévue sur place et la diffusion d’une émission très spéciale de Véronique et les Fantastiques!

Une annonce magique!

Eh bien c’est jeudi que ce moment de magie a eu lieu. Moment qui a été couronné par une annonce touchante de Félix-Antoine Tremblay qui sera papa.

Pour entendre son annonce officielle, je vous invite à cliquer ici!