Voici le GROS cadeau que José Gaudet a offert a sa fille

La grande fille de José Gaudet, qui a 21 ans, a eu tout un cadeau de la part de son célèbre père cette semaine.

Pour souligner la fin de sa deuxième année d'université, l'animateur et humoriste lui a offert une voiture neuve. Le fier papa a pris la pose avec Satine devant sa nouvelle bagnole, une voiture compacte d'un bleu cobalt.

Voici la photo de José Gaudet et sa fille accompagnée d'un petit mot rempli d'amour: