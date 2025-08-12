Voici le GROS cadeau que José Gaudet a offert a sa fille

Début du contenu principal.
La grande fille de José Gaudet, qui a 21 ans, a eu tout un cadeau de la part de son célèbre père cette semaine.
Pour souligner la fin de sa deuxième année d'université, l'animateur et humoriste lui a offert une voiture neuve. Le fier papa a pris la pose avec Satine devant sa nouvelle bagnole, une voiture compacte d'un bleu cobalt.
Voici la photo de José Gaudet et sa fille accompagnée d'un petit mot rempli d'amour:
«C’est un grand jour. Tellement fier de ma belle Satine. Pour la féliciter de sa deuxième année à l’université, j’ai voulu l’équiper d’une petite voiture à la fois belle, fiable et pratique.»
Dans la section des commentaires, les fans de José Gaudet le taquinent.
Connaissant sa passion pour les automobiles et en sachant qu'il possède de nombreuses voitures de luxe, plusieurs lui demandent s'il a acheté une voiture à sa fille pour éviter qu'elle ne lui emprunte l'une des siennes!
Rappelons que l'ex-vedette des Grandes Gueules est papa de deux enfants, Satine, 21 ans, et Isaac, qui a 23 ans.
José Gaudet et leur mère se sont séparés en 2019 après plus de 18 ans d'amour.
José Gaudet s'est confié sans filtre sur le balado d'Alexandre Barrette, Oublie pas ta brosse à dents.
L'humoriste a abordé sa séparation et le fait de se retrouver comme père célibataire d'enfants âgés de 21 et 19 ans.
«C'est dur d'être parent. En plus, moi, ce que je vis là, je ne l'ai jamais vécu avant. Je n'ai jamais vécu, moi, avec des enfants de 21 puis 19 où je suis célibataire puis je suis en peine d'amour.»
