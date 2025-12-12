Vendre ou rénover: attendez de voir cette photo de Daniel Corbin et Maïka Desnoyers

Maïka Desnoyers nous offre une splendide photo souvenir d'elle et Danielle Corbin en cette fin de semaine.

Mine de rien, le duo d'animateurs est à la barre de Vendre ou rénover au Québec depuis bientôt 9 ans. Ils ont d'ailleurs tourné plus de 100 épisodes de la populaire émission combinant rénovation et d'immobilier.

Aujourd'hui, Maïka Desnoyers a eu envie de nous replonger en 2018. Le souvenir la montre aux côtés de Daniel Corbin dans le cadre d'une séance photo promotionnelle pour l'émission. Ce qui nous saute aux yeux en voyant la photo: ils n'ont pas changé du tout!

Voici le cliché publié en story par Maïka Desnoyers: