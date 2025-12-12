Passer au contenu principal
En Vedette

Vendre ou rénover: attendez de voir cette photo de Daniel Corbin et Maïka Desnoyers

PAR :

Maïka Desnoyers nous offre une splendide photo souvenir d'elle et Danielle Corbin en cette fin de semaine. 

Mine de rien, le duo d'animateurs est à la barre de Vendre ou rénover au Québec depuis bientôt 9 ans. Ils ont d'ailleurs tourné plus de 100 épisodes de la populaire émission combinant rénovation et d'immobilier. 

Aujourd'hui, Maïka Desnoyers a eu envie de nous replonger en 2018. Le souvenir la montre aux côtés de Daniel Corbin dans le cadre d'une séance photo promotionnelle pour l'émission. Ce qui nous saute aux yeux en voyant la photo: ils n'ont pas changé du tout! 

Voici le cliché publié en story par Maïka Desnoyers:

Vendre ou rénover au Québec: une nouvelle saison en chantier

Plus tôt cet automne, l’équipe de Vendre ou rénover au Québec était à la recherche de participants souhaitant vendre ou rénover leur maison actuelle.

La nouvelle saison de l'émission sera diffusée dès janvier à Canal Vie. 

En attendant, les fans peuvent (re)découvrir toutes les saisons précédentes de Vendre ou rénover au Québec, dès maintenant sur Crave.

© Bertrand Exertier

Maïka Desnoyers décrit sa première rencontre avec Daniel Corbin: «C’est quoi ce personnage-là?»

Plus tôt cet automne, Maïka Desnoyers a jasé de la première impression qu’elle a eue de son coanimateur de Vendre ou rénover au QuébecDaniel Corbin.

Avec humour, elle s'est rappelée de sa rencontre initiale avec celui qu’elle a qualifié de «personnage».

C’est lors de son passage à Parlons Réno, le podcast animé par Pierre-Olivier Cantin et Daniel Corbin, justement, qu’elle a abordé le sujet.

Lire la suite

 

