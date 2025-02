Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la première de Billy Tellier!

C'était soir de grande première à la Salle Pierre-Mercure de Montréal, alors que Billy Tellier présentait son tout nouveau one-man-show, Kicker la ruche. Après le succès de sa dernière tournée, qui a réuni plus de 50 000 spectateurs lors de près de 200 représentations, l'humoriste revient en force avec un spectacle encore plus punché et rythmé.

La soirée de première a attiré de nombreuses personnalités venues encourager l'humoriste et profiter d'une prestation haute en couleur. Parmi les invités présents, on a pu apercevoir plusieurs figures bien connues (Tammy Verge et Antoine Vézina, Ludivine Reding, Cathy Gauthier, Patrick Groulx, Laurent Paquin, Michel Barrette et plusieurs autres) du milieu artistique, tous conquis par l'énergie contagieuse et le style unique de Billy Tellier.

Sans plus attendre, découvrez les photos du tapis rouge!