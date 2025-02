Valérie à Big Brother Célébrités: voici 5 choses que vous ne saviez pas

3. Elle a découvert Martin Vachon sous un autre angle

Pendant une soirée dans la chambre du patron, lorsque Barnev était patron, Valérie nous a raconté que Martin Vachon avait exécuté une danse à la manière de Magic Mike à la caméra de la cuisine.

«Sur les caméras dans la chambre du patron, on voyait ce que les gens allaient faire. Tout le monde allait faire des niaiseries dans la cuisine et on se moquait de ça. Un soir, Martin a décidé qu’il allait nous faire son audition dans laquelle il jouait un danseur. Il nous a fait sa routine et il a slidé sur le plancher de la cuisine. Avant de glisser, il avait enlevé ses bas, en glissant, il s’est brûlé les pieds et il avait de gigantesques gales.»