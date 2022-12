Célébration 2023: Découvrez le nouveau trio d'animateurs et les artistes qui prendront part au gala!

Un nouveau trio sera en vedette lors du Gala Célébration!

L’événement de début d'année toujours aussi attendu sera animé par des personnalités dont la réputation n’est plus à faire: Véronic DiCaire, Gregory Charles et Sébastien Benoit tiendront la barre de ce spectacle réalisé par Jean-François Blais et présenté pour la première fois par ComediHa!.