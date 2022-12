La mélodie du bonheur: Voyez les stars sur le tapis rouge de la grande première!

Il y avait foule ce lundi au Théâtre St-Denis pour la première médiatique de la mythique comédie musicale La mélodie du bonheur!

Mis en scène par nul autre que Gregory Charles, le spectacle met en vedette plus de 30 comédiens, chanteurs et danseurs en plus d’un orchestre de 10 musiciens afin de faire revivre ce grand succès du cinéma et de Broadway qui a déjà conquis des millions de spectateurs partout à travers le monde.

Cette nouvelle adaptation de La mélodie du bonheur met sous les feux des projecteurs Éric Paulhus et Éveline Gélinas, qui auront la chance de défendre les très convoités rôles du Capitaine von Trapp et de Elsa Schraeder (la baronne), pour les représentations du spectacle en français. Ils se joignent à Klara Martel-Laroche, qui jouera Maria, ainsi qu’à Audrey-Louise Beauséjour, qui s’est vu attribuer le rôle de Liesl von Trapp. Ils nous feront découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire de Maria et de la famille von Trapp qui nous plonge au cœur de l’Autriche des années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.