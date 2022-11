L'horaire de Ciné-Cadeau est ENFIN sorti et voici ce que tu ne dois pas manquer!

Pour donner le coup d’envoi à la programmation de Ciné-cadeau, Bianca Gervais et Sébastien Diaz feront équipe le 9 décembre pour l’émission spéciale Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau, où ils recevront Mahée Paiement, Kim Lizotte, Guillaume Lambert et Kevin Raphaël. Entre un festin gaulois, un jeu questionnaire et une bataille de boules de neige, le couple recevra également la visite de Bob le chef et de Sébastien Kfoury, et les surprises musicales de Bleu Jeans Bleu – déguisés en Dalton pour l’occasion – et d’Ariane Moffatt. Tous se remémorent les grands classiques de cette programmation du temps des Fêtes.