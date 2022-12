Décembre: Voyez les stars défiler sur le tapis rouge du spectacle de Noël!

Le spectacle Décembre est de retour pour une 20e saison au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Jeudi soir, il y avait foule lors de la grande première du spectacle à grand déploiement où la magie du temps des Fêtes est à l’honneur.

Plusieurs vedettes sont venues découvrir ou redécouvrir cet incontournable du temps des Fêtes, qui rend unanime les critiques.

Sans plus attendre, découvrez les stars qui étaient des festivités, dont Ludivine Reding, Jean Airoldi, Lynda Jonhson, Jean-Michel Anctil, Pascal Morrissette et Julie Ringuette, Robert Marien, Tom-Éliot et Sam-Éloi Girard et plusieurs autres!