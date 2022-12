Première de «Grâce» de Christine Morency: Voyez les stars sur le tapis rouge!

Pour vous procurer des billets pour voir l'humoriste en spectacle, vous pouvez visiter le site officiel de Christine Morency!



D'ailleurs, ne manquez pas sur Crave Christine Morency: Sans filtre! Reconnue pour son franc-parler, son authenticité et son rire contagieux, Christine Morency a vite conquis le public. Cette série documentaire nous transporte au cœur de sa vie, professionnelle comme personnelle, dans une année rocambolesque alors qu’elle prépare son premier spectacle... jusqu’à l’aboutissement de son rêve!

Christine Morency est également en vedette dans Le maître du jeu, disponible sur Noovo et Crave, en plus d'être l'une des Fantastiques de Véro et les Fantastiques, à l'antenne tous les jours au retour du travail sur Rouge FM.