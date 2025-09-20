Passer au contenu principal
En Vedette

Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 21 septembre!

Ce dimanche 21 septembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

© Karine Paradis

À l'occasion de cette première émission de la saison, Guy A. Lepage reçoit:

  • Le premier ministre du Québec François Legault;
  • Le champion de la NBA Luguentz Dort;
  • Kim Thúy, pour sa pièce de théâtre Ấm;
  • L'humoriste François Bellefeuille, pour son nouveau spectacle Sauvage;
  • Le chirurgien plasticien Daniel Borsuk, qui a réalisé la première greffe de visage au Canada;
  • La journaliste Rachel Gilmore, cible de militants d'extrême droite depuis l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

© Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Guy A. Lepage explique l'absence de sa femme aux Gémeaux 2025

Au cours de la même entrevue accordée à PénélopeGuy A. Lepage est revenu sur son arrivée au Gala des Prix Gémeaux 2025.

Celui qui est habituellement photographié avec sa femme sur les tapis rouges a plutôt défilé en compagnie de sa covedette d'Un gars, une fille, Sylvie Léonard, puis de sa fille Béatrice.

La raison était fort simple: son amoureuse Mélanie s'est blessée à un genou. Comme elle se déplace en béquilles, il était plus logique que leur fille accompagne Guy A. Lepage aux Gémeaux!

Nous les avons d'ailleurs croisés sur le tapis rouge:

© Karine Paradis

