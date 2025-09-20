Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 21 septembre!

Début du contenu principal.
Ce dimanche 21 septembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
À l'occasion de cette première émission de la saison, Guy A. Lepage reçoit:
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Au cours de la même entrevue accordée à Pénélope, Guy A. Lepage est revenu sur son arrivée au Gala des Prix Gémeaux 2025.
Celui qui est habituellement photographié avec sa femme sur les tapis rouges a plutôt défilé en compagnie de sa covedette d'Un gars, une fille, Sylvie Léonard, puis de sa fille Béatrice.
La raison était fort simple: son amoureuse Mélanie s'est blessée à un genou. Comme elle se déplace en béquilles, il était plus logique que leur fille accompagne Guy A. Lepage aux Gémeaux!
Nous les avons d'ailleurs croisés sur le tapis rouge: