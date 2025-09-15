Guy A Lepage: voyez comme sa «Bébéatrice» a grandi!

Début du contenu principal.
Guy A. Lepage a foulé le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux, et il était très bien accompagné.
L’animateur de Tout le monde en parle avait à son bras sa grande fille, Béatrice. Le duo arborait même des ensembles parfaitement assortis dans des teintes de bleu marine.
La conjointe de Guy A. Lepage et maman de Béatrice, Mélanie Campeau, a souligné ce moment sur ses réseaux sociaux.
Elle y a ajouté un touchant message:«Mon mari et ma Béatrice qui accompagne son papa @prixgemeaux !
Ça c’est LE plus beau prix 🥹❤️»
En 2018, Guy A. Lepage avait mis sa fille en lumière avec la série animée Bébéatrice, disponible sur TOU.TV.
On y suit Bébéatrice, la princesse autoproclamée de la résidence familiale, un royaume qu’elle dirige sans partage depuis près de quatre ans. Entourée surtout d’adultes, cette petite fille brillante assimile absolument tout ce qui se passe autour d’elle.
Sur le tapis rouge, Guy A. Lepage en a profité pour poser avec son amie et collègue Sylvie Léonard, avec qui il partage la vedette de la populaire émission Un gars, une fille.
