Tout le monde en parle: Les invités du dimanche 12 octobre!

Ce dimanche 12 octobree, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

© Karine Paradis

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit: 

  • Éric Lapointe, pour la série documentaire qui lui est consacrée;
  • Le plan de paix à Gaza, avec les journalistes Laura-Julie Perreault et Guillaume Lavallée;
  • Éric Dupond-Moretti (le conjoint d'Isabelle Boulay), pour son spectacle J'ai dit oui, inspiré de ses années comme ministre de la Justice de France;
  • La sexologue Kanica, pour son livre Manuel de survie dans la jungle du dating;
  • L'acteur et humoriste Thomas Ngijol, qui vient présenter son spectacle d'humour à Montréal après une tournée en France;
  • L'humoriste Pascal Cameron, pour son spectacle Un spectacle.

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

© Audiogram

C’est officiel: Jérémy quitte l’aventure OD Chypre

On avait vraiment espoir que Jérémy reste dans l’aventure d’Occupation Double Chypre après être allé faire un tour à l’hôpital pour des problèmes de santé au cours des derniers épisodes. 

Mais voilà qu’on vient d’apprendre ce soir que le candidat quitte officiellement l’aventure pour des soucis de santé. 

Dans l’un des derniers épisodes, on avait vu Jérémy qui ne se sentait pas bien à la suite de son réveil dans la maison des garçons. Son état de santé a été affecté par des anciennes commotions cérébrales. 

