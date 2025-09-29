Sébastien attire les foudres à OD Chypre, voyez la réaction de l’exclue Naomi

Début du contenu principal.
Avez-vous eu la chance de regarder l’épisode d’Occupation Double Chypre hier soir? Si votre réponse est non, on ne vous conseille pas de lire cet article puisqu’on vous expliquera ce qui s’est passé avec Sébastien qui a beaucoup fait jaser…
Tellement que Naomi qui a été exclue au cours des derniers jours n’a pas pu s’empêcher de réagir à tout ce qui se passait avec lui.
L’exclue d’Occupation Double Chypre a d’ailleurs partagé dans quelques stories sur Instagram ses réactions. Découvrez-les juste ici:
Laurie, qui a aussi été exclue lors de la dernière élimination, a partagé une story à ce propos:
Faisons un résumé de cet épisode avec vous: Sébastien a encore une fois remporté le voyage de la semaine. Il avait eu la chance d’aller en Albanie la semaine dernière avec Marie-May.
Pour ce deuxième voyage, il a plutôt eu la chance de s’envoler en Autriche. Contre toute attente, il n’a pas choisi Marie-May avec qui il avait eu une bonne connexion lors de leur voyage.
De façon assez stratégique, il a choisi d’y aller avec Béatrice qui a réussi à charmer tous les garçons de cette nouvelle édition d’OD.
Lors de leur voyage, Sébastien et Béatrice ont eu plusieurs rapprochements et ils ont même couché ensemble. Ils ont aussi dû prendre la décision de donner un désavantage à un candidat, et Sébastien a presque donné un ultimatum à Béatrice.
Il a poussé Béatrice à donner ce désavantage à Maxime qui était pourtant le candidat qui l’intéressait le plus avant le voyage. Sébastien sécurise ainsi sa place avec Béatrice dans le jeu.
De retour dans la maison des gars, Sébastien a lancé qu’il était prêt à repartir en voyage avec une autre fille si des nouvelles candidates faisaient leur entrée.
Marie-May a lancé au retour de Béatrice que si Sébastien osait développer encore une connexion avec une autre fille, elle n’allait pas attendre longtemps pour le remettre à sa place.
Rappelons que Sébastien avait d’abord développé une connexion avec Laurie qui a été éliminée au cours de la dernière semaine. Il a ensuite fait un voyage avec Marie-May qu’il a bien apprécié avant de faire un autre voyage avec Béatrice.
On a donc bien hâte de voir la suite de la saga avec Sébastien cette semaine!
Pour voir ou revoir cet épisode d’Occupation Double Chypre, rendez-vous sur Noovo.ca.
