Sébastien attire les foudres à OD Chypre, voyez la réaction de l’exclue Naomi

De retour dans la maison des gars, Sébastien a lancé qu’il était prêt à repartir en voyage avec une autre fille si des nouvelles candidates faisaient leur entrée.

Marie-May a lancé au retour de Béatrice que si Sébastien osait développer encore une connexion avec une autre fille, elle n’allait pas attendre longtemps pour le remettre à sa place.

Rappelons que Sébastien avait d’abord développé une connexion avec Laurie qui a été éliminée au cours de la dernière semaine. Il a ensuite fait un voyage avec Marie-May qu’il a bien apprécié avant de faire un autre voyage avec Béatrice.

On a donc bien hâte de voir la suite de la saga avec Sébastien cette semaine!

Pour voir ou revoir cet épisode d’Occupation Double Chypre, rendez-vous sur Noovo.ca.

