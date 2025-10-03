Mathis d'OD s'affiche sur TikTok et crée un tsunami de réactions: «je suis inondée»

Début du contenu principal.
Une vidéo TikTok parue en juillet dernier, sur le compte de Groupe BP, a refait surface au cours des derniers jours. On y voit Mathis, vêtu d’une camisole laissant bien voir ses pectoraux, expliquer comment éviter les infiltrations d’eau dans les structures extérieures.
Voici la vidéo :
Cumulant plus de 240 000 vues, la vidéo fait énormément réagir dans les commentaires. L’un d’eux, en particulier, a retenu l’attention :
«J’ai rien retenu, mais j’peux dire que je suis inondé 🤣😭»
En voici quelques autres qui parlent d’eux-mêmes:
«Sans joke, habillé comme ça jsuis sur que t'aurais été le top 1 de toutes les filles ahah🫠»
«Y pourrais me lire la bible pis je serais tout autant intéressé»
«J’ai besoin d’un dégât d’eau au plus vite 👀😆»
Il y a quelques minutes, l’entreprise a publié une nouvelle vidéo de Mathis, vêtu d’une camisole qui laisse bien voir son torse musclé. Dans celle-ci, il explique les étapes à suivre pour obtenir une soumission de Groupe BP pour des projets de paysagement, mais ce n'est pas ce qu'on retient...
Dans une autre vidéo, on apprend que Mathis est chef d’équipe au sein de l’entreprise. Il a d’abord commencé comme étudiant avant de gravir les échelons pour en arriver à son poste actuel.
Mathis ne fait plus partie de l’aventure Occupation Double Chypre, mais vous pouvez découvrir ses retrouvailles avec Laurie dans les inédits disponibles sur noovo.ca.
Pour ne rien manquer d’OD Chypre, rendez-vous sur Noovo du dimanche au jeudi à 18h30.
