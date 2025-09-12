Qui est Éric Dupond-Moretti, le conjoint d’Isabelle Boulay?

Début du contenu principal.
Depuis 2016, Isabelle Boulay partage sa vie avec l’ancien avocat et homme politique français Éric Dupond-Moretti.
Avocat pénaliste pendant plus de trente-quatre ans, il s’est forgé une solide réputation grâce au grand nombre d’acquittements obtenus au cours de sa carrière.
Depuis quelques années, M. Dupond-Moretti est aussi acteur. Il montera d’ailleurs sur scène avec son nouveau one-man-show J’ai dit oui! le 14 octobre prochain, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Celui qui a occupé le poste de ministre de la Justice en France de 2020 à 2024 est également le père de deux garçons, Clément Dupont-Moretti et Raphaël Dupont-Moretti.
Il était déjà monté sur scène après avoir mis fin à sa carrière d’avocat en 2019, partageant alors de nombreuses histoires tirées de sa pratique. Après son départ de la politique, il a décidé de renouveler l’expérience pour raconter ses quatre années passées au cœur du pouvoir.
Les billets pour le spectacle sont en vente sur le site web de la Place des Arts.
