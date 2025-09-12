Qui est Éric Dupond-Moretti, le conjoint d’Isabelle Boulay?

Depuis quelques années, M. Dupond-Moretti est aussi acteur. Il montera d’ailleurs sur scène avec son nouveau one-man-show J’ai dit oui! le 14 octobre prochain, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Celui qui a occupé le poste de ministre de la Justice en France de 2020 à 2024 est également le père de deux garçons, Clément Dupont-Moretti et Raphaël Dupont-Moretti.