Tout le monde en parle: Guy A. Lepage révèle le premier invité confirmé de la saison

Guy A. Lepage recevra une personnalité qui fait énormément jaser ces jours-ci pour la première de la saison de Tout le monde en parle.
Au micro de Pénélope hier matin, l'animateur a révélé que le premier invité confirmé de l'automne est... François Legault!
Le premier ministre du Québec prendra place à la grande table de Tout le monde en parle dimanche soir prochain, soit le 21 septembre, dès 20h sur ICI Télé.
Voici ce qu'a confié Guy A. Lepage à Pénélope McQuade au sujet de cet invité qui risque fortement de faire réagir:
«[Les policitiens] ont compris que c’était presque un passage obligé. Ils choisissent, au départ, un moment qui va les mettre en avantage. Mais ils ont aussi réalisé que quand ils se retrouvent un peu le dos au mur, c’est peut-être une bonne façon de venir parler à un maximum de gens en ne le faisant qu'une seule fois. Par exemple, dimanche prochain, on sait déjà qu’on a François Legault. Le premier ministre a confirmé. On commence la saison avec le premier ministre. Alors, lui ou son équipe ont dû se dire ‘'Il y a un million de personnes, on va y aller une fois, on ne va pas en parler pendant 20 minutes’'»
Pour l'instant les autres invités de la première de la saison de Tout le monde en parle n'ont pas été dévoilés.
Au cours de la même entrevue accordée à Pénélope, Guy A. Lepage est revenu sur son arrivée au Gala des Prix Gémeaux 2025.
Celui qui est habituellement photographié avec sa femme sur les tapis rouges a plutôt défilé en compagnie de sa covedette d'Un gars, une fille, Sylvie Léonard, puis de sa fille Béatrice.
La raison était fort simple: son amoureuse Mélanie s'est blessée à un genou. Comme elle se déplace en béquilles, il était plus logique que leur fille accompagne Guy A. Lepage aux Gémeaux!
Nous les avons d'ailleurs croisés sur le tapis rouge: