Tout le monde en parle: Guy A. Lepage révèle le premier invité confirmé de la saison

Guy A. Lepage recevra une personnalité qui fait énormément jaser ces jours-ci pour la première de la saison de Tout le monde en parle.

Au micro de Pénélope hier matin, l'animateur a révélé que le premier invité confirmé de l'automne est... François Legault!

Le premier ministre du Québec prendra place à la grande table de Tout le monde en parle dimanche soir prochain, soit le 21 septembre, dès 20h sur ICI Télé.