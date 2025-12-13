Tom-Éliot de Big Brother Célébrités et sa famille en deuil

La famille Girard traverse une période difficile...

Les comédiens Tom-Éliot et Sam-Éloi Girard, ainsi que leur père Michaël Girard, ont annoncé le décès de leur grand-maman au cours des derniers jours, partageant de touchants hommages sur les réseaux sociaux.

C’est la mère de leur maman Hélène qui s’est éteinte, une figure manifestement très importante pour la famille.