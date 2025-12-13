Tom-Éliot de Big Brother Célébrités et sa famille en deuil

Début du contenu principal.
La famille Girard traverse une période difficile...
Les comédiens Tom-Éliot et Sam-Éloi Girard, ainsi que leur père Michaël Girard, ont annoncé le décès de leur grand-maman au cours des derniers jours, partageant de touchants hommages sur les réseaux sociaux.
C’est la mère de leur maman Hélène qui s’est éteinte, une figure manifestement très importante pour la famille.
Tom-Éliot, que le public a notamment découvert dans Big Brother Célébrités, a partagé un long texte empreint de douceur et de nostalgie. Dans ce message, il évoque une enfance marquée par la chaleur familiale, la maison toujours animée, les repas partagés et l’amour constant de ses grands-parents!
Le comédien et chanteur évoque aussi de l’absence, du temps qui file trop vite et de certains rendez-vous manqués, sans jamais remettre en question l’amour reçu. Un texte lucide, honnête et profondément humain, dans lequel il aborde également le poids de la distance et de la vie professionnelle, tout en exprimant sa reconnaissance pour les valeurs transmises.
Les mots de Tom-Éliot ont rapidement suscité de nombreuses réactions, plusieurs internautes saluant la sensibilité de son hommage et offrant leurs condoléances à la famille.
En ces moments de deuil, nos pensées accompagnent Tom-Éliot, Sam-Éloi, Michaël et Hélène Girard, ainsi que l’ensemble de leurs proches. Nos plus sincères condoléances à la famille, qui avait également perdu leur cher grand-papa il n'y a pas si longtemps...
