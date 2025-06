Après Survivor Québec, Myriam s’ouvre sur sa nouvelle vie

«✨ Se respecter, c’est se choisir. Se choisir, c’est s’élever. ✨

Aujourd’hui, je ressens une immense fierté. Celle d’avoir osé. D’avoir affronté la vérité, même quand elle faisait peur. D’avoir changé de direction, même quand l’ancien chemin semblait plus "sûr"

J’ai appris que s’adapter, ce n’est pas se plier , c’est s’aligner.

Changer de vie, changer d’énergie, changer de cap… ça demande du courage.

Mais c’est aussi ce qui m’a permis de me sentir plus vivante, plus grande, plus juste envers mes besoins profonds.

🌿 J’ai choisi de ne plus survivre, mais de vibrer.

J’ai choisi de me respecter assez pour me transformer.

Et d’aimer assez les autres pour le faire dans la douceur, dans la bienveillance, dans l’amour véritable.

Prenez le temps… d’être ce que vous voulez véritablement être.

Entourez-vous de lumière, de soutien, de vérité.

Et surtout, vibrez assez fort pour vivre pleinement.»

La semaine dernière, Myriam admettait que Survivor Québec avait changé sa vie pour toujours.

Après la fin de la diffusion, elle a vécu un véritable deuil, comparant la finale avec la rupture de sa dernière «connexion avec les îles.»

Voici la réflexion de la thérapeute holistique de 27 ans du Lac-Saint-Jean: