Survivor Québec: voici 5 choses que vous n'avez pas vues à la télé

Connue comme directrice artistique sur l’île, Danyelle avait plus d’un tour dans son sac, ou plutô plus d’un métier! En effet, la joueuse donne aussi des formations en communication, et est spécialisée dans les types de personnalité.

Elle n’a pas voulu dévoiler cette aptitude, mais ça l’a grandement aidée, notamment au moment de former la tribu Ugat à ses premiers jours de l’aventure. Grâce à ses compétences, l’équipe a été formée afin d'obtenir une synergie parfaite.

Et cette technique, elle l’a utilisée tout au long du jeu. La preuve: «On arrive sur Sapa, on est chanceux. On est quatre Ugat d'origine, ils sont deux Malaki qui arrivent. C'est facile de dire comme vote, on va prendre les quatre Ugat d'origine, on va éliminer un de ceux-là (Malaki). Mais là, il a fallu que je leur fasse comprendre que ce n’est pas ça qu'il fallait faire. Parce que pour la synergie du groupe, pour être capable de gagner encore, il fallait enlever Mylène (Une Ugat) à cause des personnalités.»

