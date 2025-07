Survivor Québec: voyez l'audition qui a permis à Geneviève d'entrer dans l'aventure!

Geneviève de Survivor Québec nous fait un beau cadeau aujourd'hui: elle dévoile la vidéo de l'audition qui lui a permis d'entrer dans l'aventure!

Comme vous le savez probablement, le trentenaire colorée a remporté la saison 3 de l'intense jeu télévisé.

En visionnant son audition, vous comprendrez que Geneviève était plus que prête à faire partie de Survivor Québec. En plus d'être sportive, curieuse, passionnée et fonceuse, elle adore cette émission. En effet, elle avait auditionné pour les saisons 1 et 2 avant de finalement être choisie pour la troisième... et de la gagner!

Voici la vidéo de l'audition de Geneviève de Survivor Québec, saison 3, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: