Survivor Québec: voici le plus grand regret d'Ashly

La 3e saison de Survivor Québec tire à sa fin. Hier soir, Ashly est devenu la 18e personne éliminée. Une déception pour celui qui avait un grand espoir de gagner. Après avoir réfléchi à ses actions, il avoue qu’il aurait fait certaines choses autrement. Découvrez l'entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.

Un départ sans rancune

L’entrepreneur en marketing ne part pas avec un goût amer envers Geneviève qui a assurément changé de camp à la dernière seconde, alors que le joueur était convaincu d’obtenir sa bénédiction pour la suite du jeu: «Je ne suis pas fâché. Je me dis que pour leur propre game, c'était mieux pour eux. Mais ça me fait quand même quelque chose parce que je me dis que j'ai vraiment joué d'une façon à contrôler mon niveau de cible tout le long de l'aventure. J’ai vraiment essayé de diminuer le plus possible, être plus discret, plus calme, moins parler, pas essayer nécessairement de tout gagner. Tsé j’ai eu de la chance, en perdant beaucoup de défis au début. Mais tout ça, ça a aidé à baisser la cible que j'avais en tant que joueur. Parce qu'en général, mon type de casting quand tu me regardes, tsé quelqu'un qui a l’air physique comme moi en général, tu ne veux pas l'amener loin dans la fusion parce que tu ne sais pas s’il va être en mesure de gagner des défis ou non. Le fait d'avoir autant baissé ma cible m'a vraiment aidé.»