Stéphanie Boulay dévoile une chanson surprenante sur son couple

Voici ce que confie la star québécoise au sujet de cette nouvelle chanson:

«On s’haïssait pas, c’est une chanson que j’ai d’abord envoyée à mon réalisateur Alexandre Martel en riant, et en disant que je n’allais pas la garder. Finalement, elle nous est rentrée sous la peau et on n’a pas réussi à s’en débarrasser. C’est une chanson pop et un peu drôle, légère, sur le fait que mon amoureux n’aime pas ma musique, et qu’au début de notre relation, on faisait comme si on ne s’aimait pas non plus. C’est pas mal le début du retour de la lumière, dans mon histoire.»

La chanson figure sur le nouvel album de Stéphanie Boulay, Est-ce que quelqu’un me voit?

