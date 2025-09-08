Stéphanie Boulay dévoile une chanson surprenante sur son couple

Début du contenu principal.
Stéphanie Boulay est de retour avec une nouvelle chanson!
La blonde chanteuse du duo Les soeurs Boulay présente On s’haïssait pas, un extrait musical composé en l'honneur de son nouvel amoureux.
Dans un communiqué émis aux médias, l'autrice-compositrice-interprète explique avoir d'abord écrit les paroles à la blague. Puis, la chanson a été retravaillée et il est devenu clair qu'elle serait le prochain single de Stéphanie Boulay!
Voici ce que confie la star québécoise au sujet de cette nouvelle chanson:
«On s’haïssait pas, c’est une chanson que j’ai d’abord envoyée à mon réalisateur Alexandre Martel en riant, et en disant que je n’allais pas la garder. Finalement, elle nous est rentrée sous la peau et on n’a pas réussi à s’en débarrasser. C’est une chanson pop et un peu drôle, légère, sur le fait que mon amoureux n’aime pas ma musique, et qu’au début de notre relation, on faisait comme si on ne s’aimait pas non plus. C’est pas mal le début du retour de la lumière, dans mon histoire.»
La chanson figure sur le nouvel album de Stéphanie Boulay, Est-ce que quelqu’un me voit?
Vous pouvez écouter On s’haïssait pas dans la vidéo YouTube ci-dessous:
«T'aimes pas mes chansons
J'imagine que c'est con
D'en écrire une sur toi
Que tu détesteras»
Pour voir Stéphanie Boulay en spectacle, rendez-vous sur le site officiel de l'artiste. Son nouvel album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur iTunes.
Dans un autre ordre d'idées, Stéphanie Boulay franchit une nouvelle étape dans sa vie. La chanteuse a choisi de se départir de sa magnifique maison de ville située au cœur de Montréal, dans le quartier Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.
Affichée au prix de 649 900 $, la propriété a de quoi séduire: baignée de lumière, pensée pour allier confort et convivialité, elle offre à la fois des espaces modernes, des pièces pleines de charme et une cour intime où il fait bon se détendre.
