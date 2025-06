Stéphanie Boulay brise les tabous avec ces photos

Cette condition se caractérise entre autres par des douleurs, une facilité à faire des bleus et une disproportion entre le haut et le bas du corps. La maladie n'est pas rare et mérite qu'on s'y attarde.

La moiié des sœurs Boulay a mentionné sous ses photos qu'elle a longtemps eu honte de ses jambes et que c'est encore une lutte quotidienne puisqu'elle est, si on emprunte ses mots «contaminée aux standards» de beauté.

Elle en a aussi profité pour remercier la photographe Julie Artacho et Guylaine Guay qui lui ont fait connaître la maladie. D'ailleurs, cette dernière est en écriture pour un livre qui portera sur le lipoedème et qui sortira cet automne. Quelques mois après son diagnostic, la belle Guylou veut faire bouger les choses et c'est ce qu'elle a fait en posant les jambes flambettes dans le magazine Véro.