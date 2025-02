Voyez les meilleurs moments de Stéphanie Boulay à Je viens vers toi

On commence d'abord avec la chanson d'ouverture pendant laquelle Marc Labrèche a présenté Stéphanie Boulay comme étant «une délicieuse amazone aux beautés qui sauveront le monde et qui rendront la vie meilleure». Grandiose introduction.

Ensuite, on a adoré le numéro avec King Melrose sur la chanson Leave the Door Open de Bruno Mars et Anderson .Paak où elle était choriste. Mention spéciale à ses énormes lunettes soleil.

Pour finir, le retour de pause sur All the Small Things du groupe Blink-182 nous a fait revivre des souvenirs tout en faisant plaisir à l'invitée Christine Beaulieu.

On espère revoir Stéphanie Boulay très bientôt mais en attendant, on peut écouter ses nouvelles chansons solo sur toutes les plateformes.

