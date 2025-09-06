Stéphanie Boulay se sépare de sa maison lumineuse de Montréal en vente à 649 900 $

C’est une nouvelle étape dans la vie de Stéphanie Boulay!

La chanteuse a choisi de se départir de sa magnifique maison de ville située au cœur de Montréal, dans le quartier Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.

Affichée au prix de 649 900 $, la propriété a de quoi séduire: baignée de lumière, pensée pour allier confort et convivialité, elle offre à la fois des espaces modernes, des pièces pleines de charme et une cour intime où il fait bon se détendre.