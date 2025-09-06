Stéphanie Boulay se sépare de sa maison lumineuse de Montréal en vente à 649 900 $

Début du contenu principal.
C’est une nouvelle étape dans la vie de Stéphanie Boulay!
La chanteuse a choisi de se départir de sa magnifique maison de ville située au cœur de Montréal, dans le quartier Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.
Affichée au prix de 649 900 $, la propriété a de quoi séduire: baignée de lumière, pensée pour allier confort et convivialité, elle offre à la fois des espaces modernes, des pièces pleines de charme et une cour intime où il fait bon se détendre.
Une résidence chaleureuse qui n’attend que sa prochaine famille pour écrire un nouveau chapitre!
Construite en 1951, la maison a été soignée au fil des années. Dès l’entrée, on retrouve une ambiance chaleureuse. La salle à manger est entourée de grandes fenêtres, ce qui la rend particulièrement lumineuse.
La cuisine a été rénovée avec des matériaux modernes, dont un comptoir en quartz. À l’étage, un boudoir sert actuellement d’espace lecture et travail, mais il pourrait facilement être transformé en troisième chambre!
La propriété compte trois chambres, deux salles de bain complètes et dix pièces au total. Le sous-sol est entièrement aménagé avec une salle familiale, une salle de bain et une salle de lavage.
À l’extérieur, la cour arrière offre un bel espace pour relaxer ou profiter des belles journées d’été!
Située près de l’autoroute 40, la maison se trouve dans un quartier résidentiel paisible, tout en étant proche des services essentiels. C’est un bon compromis entre tranquillité et vie urbaine.