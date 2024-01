Les soeurs Boulay: écoutez leur reprise de ce succès de Ginette Reno

Au moment de présenter la chanson sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Les soeurs Boulay ont ajouté ceci:

«En novembre dernier, l’émission En direct de l’univers nous a demandé de reprendre la chanson L’essentiel, interprétée par Ginette Reno et écrite par Charles Aznavour, pour l’humoriste Matthieu Pepper. C'est là qu'on s'est penchées à nouveau sur ces mots et cette musique, et qu'on s'est souvenu d'à quel point cette chanson était sublime et immortelle. Après la diffusion de l'émission, nos réseaux sociaux ont explosé de vous qui en réclamaient une version studio. On a tout simplement décidé de vous écouter, et de vous la donner. C’est accompagnées par la merveilleuse guitariste Éléonore Pitre qu’on a fait cette version.»