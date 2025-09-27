Rare sortie de couple pour Patrice Robitaille et son amoureuse de longue date

Début du contenu principal.
Près de 22 ans après la sortie du film culte Québec-Montréal, les personnages de cette comédie générationnelle reprennent vie sur scène. La pièce, portée par Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Antoine Pilon, Simon Pigeon, Mickaël Gouin, Charlotte Aubin, Patrick Emmanuel Abellard et Louis Carrière, a fait ses grands débuts cette semaine au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Pour l’occasion, de nombreuses personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge. Parmi elles, notons la présence du charmant Patrice Robitaille!
L’acteur, qu’on peut actuellement voir dans la série Antigang, a surpris en s’affichant en couple, une rareté pour lui.
Il est apparu tout sourire aux côtés de sa conjointe, Audrey Dubois, orthodontiste de profession.
Patrice et Audrey partagent leur vie depuis plus de douze ans. Ensemble, ils ont fondé une famille et sont aujourd’hui parents de deux filles. Contrairement à plusieurs conjointes de personnalités publiques, Audrey ne gravite pas dans le milieu artistique, ce qui explique sans doute pourquoi on les voit rarement côte à côte lors d’événements médiatisés!
Le couple s’était affiché pour la première fois sur un tapis rouge en 2012, lors de la première du film Laurence Anyways de Xavier Dolan. Depuis, les apparitions publiques des deux amoureux sont demeurées très rares!
Rappelons que l'acteur est également papa d'une adolescente, Lili-Alacie, née de son union avec la chanteuse Elisapie. Ils ont été ensemble pendant 8 ans.
Patrice Robitaille et Mélanie Maynard ont vécu tout un moment télévisuel!
Le comédien était l'invité de Mélanie à Sucré Salé et le duo est revenu sur leur première rencontre.
Le premier contact entre l'animatrice et le comédien a eu lieu après que Mélanie ait dit en ondes à la radio que Patrice était son crush dans l'univers médiatique québécois.
