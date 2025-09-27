Rare sortie de couple pour Patrice Robitaille et son amoureuse de longue date

Près de 22 ans après la sortie du film culte Québec-Montréal, les personnages de cette comédie générationnelle reprennent vie sur scène. La pièce, portée par Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Antoine Pilon, Simon Pigeon, Mickaël Gouin, Charlotte Aubin, Patrick Emmanuel Abellard et Louis Carrière, a fait ses grands débuts cette semaine au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge. Parmi elles, notons la présence du charmant Patrice Robitaille!

L’acteur, qu’on peut actuellement voir dans la série Antigang, a surpris en s’affichant en couple, une rareté pour lui.